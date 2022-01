Biglietti Milan-Juventus disponibili: ecco il listino prezzi / News

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la vendita dei biglietti per la gara di Serie A contro la Juventus. Ecco i prezzi

"Domenica 23 gennaio 2022, ore 20.45 è una data segnata in rosso sul calendario dei tifosi milanisti: nel posticipo della 23esima giornata di Serie A si affrontano Milan e Juventus. Nonostante le limitazioni attualmente in vigore relative alla capienza negli stadi, AC Milan vuole avere al suo fianco i propri sostenitori e da martedì 18 gennaio sono disponibili alcuni biglietti - in numero limitato - che il Club mette a disposizione dei suoi sostenitori per tre giorni consecutivi, in vendita a partire dalle 15.00 e fino all'esaurimento.