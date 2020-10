Biasin: “Ecco perchè Berlusconi ha lasciato il Milan” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS

MILAN NEWS – Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato anche di Milan. Biasin si è soffermato sia sul Silvio Berlusconi e sia su Giacomelli, arbitro di Milan-Roma di ieri.

“Sono un estimatore di Pioli ma mi ha sorpreso. Il tecnico è stato bravo a mettere tutti al loro posto. Leao? Ha dei colpi da giocatore di primissima fascia, ma il suo problema è la continuità. Berlusconi? Aveva abbandonato perché la squadra era diventata una macchina tritasoldi. Il Milan degli ultimi anni non si poteva solo reggere sui soldi della famiglia Berlusconi. Giacomelli? Serata disastrosa per l’arbitro, ha sbagliato clamorosamente. A livello di gestione del VAR mi faccio un sacco di domande: a che serve se non modifica le cantonate di Giacomelli? Per me il VAR dovrebbe prevalere sull’arbitro in campo”

REBIC SI ALLENA IN GRUPPO: ECCO QUANDO TORNERA’ A DISPOSIZONE >>>