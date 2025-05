Il Milan , come noto, è alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione e sono stati tanti, in queste settimane, i candidati sondati dall'amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani .

Milan, Tare più vicino all'incarico di direttore sportivo

Stamattina si è parlato di un nuovo scatto in pole position per Igli Tare, ex Lazio, tallonato però da Lee Congerton, ex Atalanta attualmente all'Al-Ahli.