Berardi: “Vogliamo chiudere in bellezza contro il Milan. Sul futuro…”

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'ultima partita da giocare contro il Milan

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro il Bologna. Berardi ha parlato dell'ultima gara del campionato da disputare contro il Milan: "Volevamo finire senza subire gol, purtroppo l'abbiamo preso ma abbiamo fatto un'ottima partita. Ora ci manca l'ultimo sacrificio e vogliamo chiudere in bellezza in casa da noi. Se è il momento giusto per cambiare maglia? Non lo so. Adesso devo finire l'ultima partita, poi ne parleremo a fine campionato". Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione