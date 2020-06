Bennacer, il mercato può aspettare: ora l’esame Pjanic

MILAN NEWS – La semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, vedrà in Ismael Bennacer uno dei protagonisti più attesi nelle fila del Milan. Il regista algerino è entrato – secondo indiscrezioni in arrivo dalla Francia – nel mirino di top club europei come il PSG e il Manchester City, con Pep Guardiola che lo avrebbe addirittura contattato personalmente per spiegargli le sue idee di calcio.

Il Milan, tuttavia, ha alzato un muro a difesa del proprio centrocampista, reputato incedibile se non dietro pagamento della clausola rescissoria valida solo per l’estero di 50 milioni da versare in unica rata. Difficilmente, con la crisi creata dal Covid-19, ci sarà un club disposto a pagare tale cifra già questa estate.

Le voci di mercato possono essere, dunque, messe da parte per focalizzarsi sul campo, esattamente come scritto sui social dallo stesso Bennacer alcuni giorni fa. L’algerino è chiamato venerdì ad un test molto importante, il terzo stagionale contro il collega di reparto Miralem Pjanic. Il bosniaco sarà un avversario ostico, ma in questa stagione Bennacer ha dimostrato negli scontri diretti di non essere secondo all’ex regista della Roma.

All’andata giocò una grande partita, col Milan privato della vittoria finale solamente nei minuti di recupero, con un rigore molto discusso fischiato per fallo di mano di Calabria mentre era in salto e spalle a Ronaldo. Polemiche a parte, i rossoneri non si dimostrarono inferiori alla squadra di Sarri, così come accaduto nel match di campionato dello scorso 10 novembre, deciso da una rete ad un quarto d’ora dal termine di Paulo Dybala.

La squadra di Pioli andrà a Torino per giocarsi le sue carte e la prestazione di Bennacer ci dirà se avrà saputo riprendere in mano il filo conduttore che il coronavirus ha interrotto. Ovvero quello di una crescita costante e importante. Intanto, il tecnico emiliano ha deciso l’11 che partirà dal 1′>>>

