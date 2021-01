Benevento-Milan, Pioli: “Sosta ininfluente, dobbiamo recuperare tutti”

MILAN NEWS – La sosta è stata breve, ma importante secondo Stefano Pioli. Domani si gioca Benevento-Milan e i rossoneri dovrebbero essere più freschi rispetto alle ultime uscite. Una sosta rigenerativa, ma che difficilmente potrà aver cambiato qualcosa rispetto a prima. Inoltre, interrogato sulla necessità di rinforzare la rosa a gennaio, ha risposto che l’obiettivo è recuperare tutti gli assenti. Ecco le parole dell’allenatore rossonero a riguardo: “La sosta è stata uguale per tutti, mi interessa solo ci sia equità. È stata corta e noi abbiamo recuperato energie, ci ha fatto bene riposare qualche giorno. Ma è stata corta talmente tanto da non poter modificare molto nelle condizioni. Ho visto cose buone, dobbiamo confermarle domani sul campo. Ora dobbiamo recuperare gli infortunati, al completo abbiamo un organico giusto. Domani inizia il mercato e la società saprà come muoversi”.

