Benevento-Milan, Pioli: “Ora ci conoscono e ci aspettano tutti”

MILAN NEWS – Il 2020 si è concluso con una grande vittoria, che sicuramente ha aiutato la squadra rossonera a mantenere un morale alto e ad aumentare la consapevolezza nei propri mezzi. Domani c’è Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli e, interrogato sulla maggiore consapevolezza della squadra dopo l’ultima vittoria ha risposto così: “Tutte le vittorie ci hanno dato più fiducia e autostima. Soprattutto quando arrivano con avversari forti. Sapevamo che la Lazio era forte, che ci avrebbe messo in difficoltà. Superare questi ostacoli dimostra che siamo cresciuti mentalmente. Ora ci conoscono e ci aspettano, ma vogliamo dare sempre il 100%”.

