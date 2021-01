Benevento-Milan, Pioli: “Dobbiamo pensare una partita alla volta”

MILAN NEWS – Domani si tornerà in campo, per la prima sfida del 2021, che sarà Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, alla vigilia ha parlato Stefano Pioli, allenatore rossonero. Interrogato su quali siano i prossimi obiettivi del Milan, non ha avuto dubbi sulla risposta: “Nella mia testa il micro obiettivo è il Benevento. Il 2020 è stato positivo per merito di tutte le componenti. Dobbiamo continuare con lo stesso spirito. Si riparte con gli stessi mezzi. Abbiamo valori e dobbiamo pensare una partita alla volta. Un anno fa cominciavamo a costruire e a gettare le basi. Ora le fondamenta ci sono, ma abbiamo la necessità di continuare a crescere e migliorare. Per cercare di vincere sempre”.

