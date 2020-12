MILAN NEWS – Dopo i giorni di riposo previsti per le festività natalizie, il Benevento di mister Inzaghi tornerà in campo il prossimo 28 dicembre per iniziare a preparare il match del nuovo anno contro il Milan. La partita è in programma il 3 gennaio, alle ore 18, presso lo stadio “C. Vigorito”.

Fonte: beneventocalcio.club

