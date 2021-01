Benevento, Inzaghi: “Milan imbattuto? Merito di Pioli, ha dato impronta”

BENEVENTO MILAN ULTIME NEWS – Conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi che ha presentato il match di domani contro il Milan. Il tecnico dei sanniti, ed ex attaccante e allenatore dei rossoneri, ha parlato del momento della sua ex squadra che si presenterà al Vigorito senza, tra gli altri, Ibrahimovic e Theo Hernandez.

“Per il Milan Ibra ed Hernandez sono calciatori molto importanti, ma se vedo la loro rosa sarà ugualmente molto complicato per noi. Affronteremo una squadra ancora imbattuta. Il merito va a Pioli che ha dato una impronta. Per noi è un’altra partita da sogno, con la convinzione che ce la possiamo giocare con tutti”.

