Bellinazzo: “Vi spiego la vicenda Ibrahimovic-EA Sports. Ecco il problema”

Bellinazzo sui diritti di immagine di Zlatan

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Marco Bellinazzo, esperto di economia applicata al calcio, ha spiegato la vicenda sui diritti di immagine sollevata da Ibra. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

La vicenda è molto interessante, in una fase molto delicata dal punto di vista economico per lo sport, che ha problemi ben più gravi. Il tema però c’è: il diritto d’immagine, che comprende non solo le sembianze del vivo ma anche il nome del calciatore o tratti distintivi fisici e legati alla sua attività, spetta al calciatore e giuridicamente è disponibile, quindi può essere ceduto a terzi. Per i calciatori questo avviene dietro pagamento di somme importanti. Per quanto riguarda Ibrahimovic, bisogna capire se ha ceduto tecnicamente questi diritti al club, aderendo a quei sindacati dei calciatori, nel caso specifico FIFPro che fa l’accordo con FIFA e International Arts. La stessa questione riguarda per esempio le Figurine Panini, gestite tramite accordo con l’AIC, che cede il diritto d’immagine degli associati alla Panini. Se, come Ibrahimovic sostiene, non ha aderito al sindacato o ceduto i suoi diritti al Milan, effettivamente potrebbe far valere il suo diritto ad un equo indennizzo, più che a un risarcimento. Essendoci di mezzo Raiola, certamente salirebbe di quantità in modo considerevole. Bisogna appunto capire se l’esplicita cessione ci sia stata o no”.

Sul perché la vicenda è emersa solo ora

“Probabilmente perché non è mai stata ritenuta voce d’entrata rilevante. Ma ormai, data la diffusione globale dei giochi, lo è. Se Raiola ha sollevato il problema, è perché negli anni scorsi, o nei precedenti contratti, non c’era modo. Magari aveva ceduto i diritti d’immagine ai club, nei precedenti contratti. Non credo troppo a sbadataggine o dimenticanze”.

Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro proprio a Ibra per questo: i dettagli >>>