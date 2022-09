Belgio U-21, Vranckx in campo per 70 minuti contro i pari età dell’Olanda

Aster Vranckx, centrocampista del Milan, ha preso parte al match tra Belgio Under 21 e i pari età della nazionale olandese

Oggi è andata in scena la partita tra Belgio Under-21 e l'Olanda Under-21. In campo nella nazionale belga era presente anche il centrocampista del Milan Aster Vranckx. L'ex Wolfsburg ha disputato 70 minuti di partita con la fascia da capitano al braccio, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta della propria squadra. Il Belgio, infatti, ha perso 2-1.