Beckham e il Milan. Una storia breve ma intensa: i numeri

NEWS MILAN – Breve ma intensa. E’ così che si può riassumere l’esperienza di David Beckham al Milan. Arrivato a fine 2008 in prestito dai Los Angeles Galaxy, l’inglese era stato considerato come il classico colpo mediatico senza alcuna utilità tecnica, ma le cose sono andate in maniera diversa. Beckham ha dimostrato fin da subito la sua professionalità, tanto è vero che Ancelotti lo fa debuttare subito all’Olimpico contro la Roma.

Il colpo voluto da Adriano Galliani va talmente bene che Beckham ritorna nuovamente in prestito al Milan nel gennaio 2010 fino alla fine stagione. L'inglese dimostra sempre grande affidabilità, ma purtroppo riporta la rottura del tendine d'Achille il 14 marzo 2010 nella partita contro il Chievo Verona, costringendo a lasciare anzitempo il Milan. Con i rossoneri ha disputato in totale 28 presenze, segnando due gol contro Genoa e Bologna.

