BBC Africa esalta il Milan: “Grande lavoro di Elliott e Gazidis” | News

MILAN NEWS – BBC Africa, in un servizio dedicato al Milan, ha esaltato il lavoro che stanno svolgendo il fondo Elliott e Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero.

In soli due anni, infatti, il fondo americano è riuscito a cambiare musica all’interno del club, che viveva una situazione difficile sia dal punto di vista economico e sia sotto l’aspetto sportivo.. Grande lavoro anche da parte di Ivan Gazidis, il braccio destro di Elliott. La filosofia scelta è quella chiara a tutti: puntare su giocatori di prospettiva abbinati a calciatori di esperienza, come per esempio Zlatan Ibrahimovic.

