Bayern-Tuchel, è finita: ora è ufficiale. Ma con una condizione particolare

Thomas Tuchel non sarà più l'allenatore del Bayern Monaco. Il tecnico tedesco paga il momento orribile della squadra campione in carica

Il Bayern Monaco e l'allenatore Thomas Tuchel hanno deciso di interrompere il loro rapporto di lavoro, la cui scadenza era fissata originariamente al 30 giugno 2025, con un anno di anticipo. Al termine di questa stagione, dunque, 30 giugno 2024 , Tuchel non sarà più il tecnico della compagine bavarese. L'annuncio è arrivato in mattinata sui canali ufficiali del club di Säbener Straße.

"Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate - ha detto Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern -. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024-2025. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente invitato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga".