Bartoletti: “Ibrahimovic sta mancando al Milan più di quanto sia lecito”

Il giornalista Marino Bartoletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Bartoletti ha parlato del momento del Milan e dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic: "Tutti possono fare goal nel Milan, ma nessuno ha la forza di farli nei momenti giusti ora. Vedo solo Ibrahimovic ora. Quando si ebbe notizia che Ibra stesse per tornare a Milanello ero molto perplesso, ma è stato un detonatore, un booster straordinario, un esempio incredibile. È sempre stato un po' questo il problema di Ibra: de-responsabilizzare gli altri. Non è stata una iattura, ma un volano straordinario per la crescita del Milan, ma ora si sente la sua mancanza più di quanto sia lecito".