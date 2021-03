Baresi: “Volevo giocare nell’Inter, ma il Milan mi diede più fiducia”

Milan, Baresi mancato interista

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato degli inizi della carriera e della voglia di giocare nell'Inter con suo fratello Giuseppe. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Giornale': "Volevo giocare con mio fratello, che già era nelle file delle giovanili dell'Inter, ma il club nerazzurro volle aspettare. Non effettuai mai un vero provino e al Milan mi diedero più fiducia. Il destino ha voluto mettere me e mio fratello contro nei derby e non assieme nella stessa squadra. Durante la settimana io e Beppe ci vedevamo e sentivamo spesso, poi davamo tutto per le nostre squadre. Il pensiero di aver giocato un derby da avversario contro mio fratello mi emoziona ancora oggi".