Ballardini: “Piatek? E’ un grande attaccante, ma deve essere aiutato”

NEWS MILAN – Davide Ballardini, ex allenatore di Lazio e Genoa, nell’intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com ha parlato di Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan.

"Piatek rimane comunque un attaccante importante, ha tutto per essere forte. Vede la porta, fa gol in tutti i modi. Per me è un grande attaccante. Lui ti aiuta, ma deve essere aiutato. Se ci sono le condizioni è un grandissimo attaccante perché ti risolve tanti problemi. Altrimenti da solo fa fatica a sostenere gli altri. Il Milan ha avuto tanti problemi, non poteva risolverli tutti Piatek da solo. Come non li ha risolti da solo al Genoa. Con noi ad inizio anno era sostenuto dalla squadra e ricambiava facendo gol e aiutando i compagni".

