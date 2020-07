Baiocchini: “Ibrahimovic non sorridente: nessuna parola da Gazidis”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 che ha deciso Sassuolo-Milan con due gol, ha lasciato il ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), tutt’altro che allegro.

Ecco, infatti, cosa ha sottolineato Manuele Baiocchini, inviato a Milanello, per ‘Sky Sport 24‘: “Ibrahimovic è uscito non sorridente da Milanello. La sensazione è che si aspettasse, visti anche i gol di ieri e la prestazione, una parola da Ivan Gazidis, che quanto pare non sembra essere arrivata”.

