Austria-Italia 2-0, male Mancini: Donnarumma sbaglia

L'Italia perde per 2-0 in amichevole contro l'Austria. Male gli uomini di Roberto Mancini, sbaglia anche Donnarumma

L'Italia non sarà ai Mondiali 2022 in Qatar. La squadra di Roberto Mancini, dopo la conquista dell'Europeo, ha fallito nella qualificazione al campionato del Mondo. Una delusione cocente che resta tutt'oggi nella testa e nel cuore di tutti i tifosi italiani. In questo periodo di pausa, gli Azzurri stanno giocando delle amichevoli. Stasera è andata in scena la partita contro l'Austria.