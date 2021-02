Auriemma: “Rigore su Mario Rui? Siamo il Napoli, non il Milan” | News

Auriemma: “Rigore evidente per il Napoli. Ma non siamo il Milan”

Al termine di Genoa-Napoli 2-1, il noto giornalista Raffaele Auriemma si è sfogato per il rigore non assegnato in favore ai partenopei. Sul suo canale YouTube, il commentatore napoletano ha espresso il suo pensiero riguardo il contatto tra Gianluca Scamacca e Mario Rui.

“Peccato che il Napoli non è il Milan, a loro fischiano i rigori con facilità. Fallo netto di Scamacca su Mario Rui nel finale e l’arbitro lascia correre. A questo punto indossiamo altre maglie e può darsi che qualche fischio giri anche dalla nostra parte”.

Una protesta che ci sta, soprattutto se si considera che il fallo non è stato nemmeno visto al VAR. Al contrario, però, mettere in mezzo il Milan sul tema dei calci di rigore sta diventando una brutta abitudine da parte di quelle squadre che, come nel caso di ieri sera, non riescono a raggiungere la vittoria. Intanto il Napoli, con la sconfitta contro il Genoa, ora si trova a -10 punti dalla vetta. Forse è meglio non cercare alibi di fronte ad una sconfitta e questo Gattuso lo sa perfettamente.

