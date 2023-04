Tanti auguri a Lindsey Thomas: il messaggio social del Milan

Una delle calciatrici più rappresentative del Milan Femminile è senza dubbio Lindsey Thomas. La francese, dopo una lunga militanza in patria tra Montpellier, Bordeaux e Digione, è approdata in Italia nel 2019, vestendo per due stagione la maglia della Roma. Nel 2021 è poi arrivata in rossonero, trovando la sua dimensione sotto la guida del tecnico Maurizio Ganz.