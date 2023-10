Tanti auguri a Maurizio Ganz: ecco il messaggio del Milan

(fonte:acmilan.com) - Un rapporto speciale quello con i colori rossoneri, iniziato nel 1997 da giocatore e ancora in corso da allenatore. Maurizio Ganz è impegnato nella quinta stagione come tecnico della nostra Prima Squadra Femminile, un periodo massiccio e importante nel quale ha sempre portato la squadra a lottare per il vertice; con anche la prima storica qualificazione in Champions League.