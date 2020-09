Auguri di buon compleanno a Desailly: per lui sono 52 anni oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il francese Marcel Desailly, all’anagrafe Odonkey Abbey, compie oggi 52 anni.

L’ex calciatore, deve la cittadinanza transalpina, al matrimonio di sua madre con il console di Francia ad Accra, in Ghana. Nella sua carriera, Desailly ha vestito la maglia del Milan per 186 volte, segnando anche 7 gol. Arrivato nel novembre 1993, ha lasciato il club rossonero nell’estete del 1998 per trasferirsi al Chelsea. Il suo palmares con il Milan parla di 2 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Campioni e 1 Supercoppa Europea. La nostra redazione augura a Desailly i migliori auguri.