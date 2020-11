Auguri a Diego Lopez: ex portiere del Milan per 2 stagioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Diego Lopez, nato in Spagna il 3 novembre 1981, compie oggi 39 anni.

In carriera, ha vestito la maglia del Milan per 2 stagioni, dal 2014 al 2016. Arrivato dal Real Madrid, Diego Lopez fece il titolare il primo anno al Diavolo sotto la gestione tecnica di Filippo Inzaghi. Il secondo anno invece, con Sinisa Mihajlovic in panchina, le cose cambiarono ben presto. Infatti, dopo un inizio di stagione non positivo, passò a un ruolo di comprimario dato che l’allora allenatore del Milan, scelse di promuovere a titolare Gianluigi Donnarumma. A fine stagione, Diego Lopez passò all’Espanyol, squadra dove gioca ancora oggi. In totale con il Milan, il portiere spagnolo ha giocato 37 partite. A lui vanno oggi i nostri migliori auguri.