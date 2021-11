Atletico-Milan, Theo Hernandez è il rossonero più pericoloso

Stasera c'è Atletico-Milan e ci sarà ovviamente Theo Hernandez, pronto a fare la differenza come solo lui sa fare. Un dato lo dimostra.

Stasera c'è Atletico-Milan, gara davvero decisiva per le speranze rossonere di qualificazione agli ottavi di Champions League, e Theo Hernandez torna a Madrid da ex. Il terzino francese classe 1997 è infatti cresciuto nel vivaio dei Colchoneros, anche se poi è arrivato ad alti livelli e si è affermato con l'altra squadra della città. I rossoneri puntano molto su di lui, anche perché finora è stato tra i migliori rossoneri in assoluto nella competizione. Un dato conferma tutto ciò. Theo Hernández è il calciatore del Milan che ha creato più occasioni da gol per i compagni (quattro) in questa edizione della Champions League.