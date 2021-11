Atletico-Milan, Sconcerti: “C’è ancora speranza, ma gli avversari restano”

Stasera c'è Atletico-Milan e il noto giornalista ha espresso il proprio parere sulla situazione rossonera. Ecco le sue parole.

Una partita decisiva e durissima, Atletico-Milan di questa sera. I rossoneri devono obbligatoriamente vincere per continuare a sperare in una durissima qualificazione agli ottavi di Champions League, ma è davvero complicato. Di questo ha parlato Mario Sconcerti, noto giornalista e opinionista, ai microfoni di TMW Radio, sottolineando proprio la difficoltà. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "Aritmeticamente c'è ancora speranza, ma gli avversari restano. Può vincere a Madrid perché l'Atletico non è una squadra straordinaria. Il Milan può battere chiunque, ma non sul lungo periodo in Europa. Non vedo come possa fare punti contro il Liverpool. Non giocherei niente sul Milan". Segui la Primavera live in Youth League >>>