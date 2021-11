Atletico-Milan, Ibrahimovic a caccia di un altro record

Stasera si gioca Atletico-Milan e Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina. Cerca però di raggiungere un altro grande traguardo.

Stasera c'è Atletico-Milan, match valido per la quinta partita del girone di Champions League e sfida decisiva, che i rossoneri giocheranno senza Zlatan Ibrahimovic, almeno dall'inizio. Diavolo che ha obbligatoriamente bisogno dei tre punti, ma svedese che dovrebbe partire dalla panchina. Il classe 1981 è però pronto a subentrare per andare a caccia di un altro record con il Milan, raggiungendo un gruppetto ristrettissimo di giocatori, in cui spera di entrare magari già stasera. Ibrahimovićha segnato nove gol con il Milan in Champions League: solo quattro giocatori hanno fin qui tagliato il traguardo delle 10 reti con i rossoneri nel torneo.