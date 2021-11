Atletico Madrid-Milan, lesione muscolare per Joao Felix

Joao Felix salterà Atletico Madrid-Milan, in programma mercoledì prossimo alle ore 21. Per il portoghese una lesione muscolare

Ancora problemi per l'Atletico Madrid in vista della gara contro il Milan. Come comunicato dal club spagnolo, Joao Felix ha "riportato una lesione muscolare post-traumatica con edema miofasciale nel gemello interno. Iniziano oggi i lavori di fisioterapia e di riabilitazione individualizzata". Dunque Simeone non potrà avere a disposizione il portoghese per la sfida contro i rossoneri, in programma mercoledì prossimo al Wanda Metropolitano. Milan, colpo 'alla Tomori' a gennaio in Premier League? Le ultime >>>