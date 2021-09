Atletico Madrid, gli avversari del Milan perdono di misura contro l’Alaves

A pochi giorni dalla sfida contro il Milan in Champions League, l'Atletico Madrid perde di misura contro l'Alaves nella Liga spagnola

A tre giorni dalla grande sfida in Champions League, Milan e Atletico Madrid sono scesi in campo nei rispettivi campionati. Anche se a fatica, i rossoneri sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie ai gol di Daniel Maldini e Brahim Diaz. I 'Colchoneros', invece, hanno perso in casa dell'Alaves per il gol di Laguardia al 4' minuto. La premiata ditta Griezmann-Suarez non è poi riuscita ad agguantare il pareggio. I tifosi del Milan si augurano che possano incappare in una giornata storta anche martedì a San Siro.