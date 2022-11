Atalanta-Napoli, Kvaratskhelia infortunato: il comunicato del club azzurro

Come riportato dal Napoli con un comunicato ufficiale, Khvicha Kvaratskhelia non giocherà contro l'Atalanta. Ecco le sue condizioni

Renato Panno

Atalanta-Napoli, partita valida per la 13^ giornata di Serie A, non vedrà in campo uno dei suoi potenziali protagonisti. Il club azzurro, attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti annunciato l'infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, vittima di una lombalgia acuta. Questa la nota.

Infortunio Kvaratskhelia, il comunicato del Napoli — "Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma a Bergamo domani alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra".