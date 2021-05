Atalanta-Milan, Pioli: “Ecco le tre qualità che servono domani” | PM

Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Gli abbiamo chiesto tre doti che servono domani: ecco la sua risposta.

Domani si giocherà Atalanta-Milan, trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha, come di consueto, parlato in conferenza stampa. Vigilia molto tesa in casa rossonera, per un match che sarà decisivo. Noi di PianetaMilan.it gli abbiamo chiesto quali sono le tre qualità che domani saranno necessarie per portare a casa un risultato positivo. Ecco la risposta di Pioli: "Forza mentale, compattezza, qualità. Senza qualità non si vincono certe partite". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>