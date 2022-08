Atalanta-Milan, match preview: l’anteprima della sfida di Bergamo

La prima trasferta stagionale per il Milan di Stefano Pioli sarà sul sempre ostico campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: l'anteprima

Carmelo Barillà

(fonte acmilan.com)

La prima trasferta stagionale per il Milan di Stefano Pioli sarà sul sempre ostico campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Di fronte due formazioni uscite vittoriose dal proprio esordio in campionato, vogliose di vincere per proseguire al meglio il proprio cammino in questa Serie A. Alle 20.45 il fischio d'inizio di Atalanta-Milan: una sfida che andiamo a presentare nella nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

In casa rossonera prosegue l'ottimismo dopo la bella vittoria sull'Udinese all'esordio. Il centrocampo rossonero potrà contare sul rientro di Sandro Tonali per la sfida alla Dea, con quest'ultimo autore di uno dei tre gol con cui i rossoneri si sono imposti nell'ultima trasferta a Bergamo. Non sarà invece disponibile Rade Krunić, che ha accusato un problema muscolare e va ad aggiungersi al solo Ibrahimović nella lista degli indisponibili. Aumentano le scelte e di conseguenza i dubbi di formazione per Mister Pioli, con gli ultimi arrivati De Ketelaere e Origi pronti per aggiungere nuove possibilità al reparto offensivo rossonero.

"Abbiamo preparato bene la partita di Bergamo, affronteremo una squadra molto forte, che conosciamo bene e che sviluppa un calcio propositivo e offensivo", così si è espresso Stefano Pioli alla vigilia. "Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma l'ossatura è rimasta la stessa. Riescono ad abbinare organizzazione, intensità e ottime qualità. È a tutti gli effetti uno scontro diretto, che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi". I ragazzi devono lavorare al massimo per mettermi in difficoltà e le scelte per domani non saranno facili. La fortuna è avere tante soluzioni offensivi, da sfruttare anche a gara in corso".

QUI ATALANTA

Dopo cinque stagioni in viaggio per l'Europa, l'Atalanta ha chiuso lo scorso campionato all'ottavo posto e dunque non parteciperà alle competizioni europee durante questa stagione. I bergamaschi, guidati per la settima annata consecutiva da Gasperini, hanno debuttato sul campo della Sampdoria nel primo turno di Serie A, vincendo per 2-0. Molti i volti nuovi nella rosa della Dea: ultimo in ordine cronologico Brandon Soppy, che ha affrontato i rossoneri con la maglia dell'Udinese nella gara dello scorso sabato. Tra gli altri spiccano l'inglese Lookman, a segno nella trasferta di Genova, e Éderson, arrivato dopo l'ottima stagione alla Salernitana. Quest'ultimo si è allenato a parte e non dovrebbe prendere parte alla sfida, mentre tornano a disposizione Demiral e Zappacosta.

"Ci aspetta una partita importante, uno scontro di alto profilo", le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida. "Noi faremo di tutto per fare la nostra miglior partita. Per valutare il campionato bisognerà aspettare almeno una decina di partite. Speriamo ci sia un'inversione di tendenza di risultati in casa rispetto all'anno scorso, anche se il Milan non è propriamente l'avversario più comodo. L'anno scorso hanno vinto meritatamente il campionato ed in questo momento sono un modello per quanto fatto vedere fuori e dentro il campo: hanno un gioco offensivo e segnano tanti gol".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia Atalanta-Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN alle 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di Bergamo. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia e Lollo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Ad arbitrare Atalanta-Milan sarà Fabio Maresca. Il fischietto 41enne della sezione di Napoli dirigerà la sua 102esima sfida in carriera, la 12esima con il Milan protagonista. L'ultimo precedente risale alla sfida di Roma dello scorso campionato, vinta 2-1 contro i giallorossi il 31 ottobre 2021. Ad accompagnare Maresca sarà il quarto uomo Sozza, mentre saranno Baccini e Prenna i due guardalinee designati per la gara. Valeri al VAR, assistito da Costanzo.

La 2ª giornata di Serie A è iniziata ieri con Torino-Lazio 0-0, Udinese-Salernitana 0-0, Inter-Spezia 3-0 e Sassuolo-Lecce 1-0. Alle 18.30 Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza apriranno il programma di oggi, che vedrà - oltre ad Atalanta-Milan - anche Bologna-Hellas Verona alle 20.45. Due i posticipi di domani: Roma-Cremonese (18.30) e Sampdoria-Juventus (20.45).

Così la classifica del campionato: Inter* 6; Lazio*, Torino* 4; Napoli, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Torino, Roma, Spezia, Sassuolo* 3; Salernitana*, Udinese* 1; Cremonese, Bologna, Monza, Empoli, Sampdoria, Hellas Verona, Lecce 0. (* una partita in più)