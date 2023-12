Atalanta-Milan, Leao non sarà convocato per il match | PM News

Rafael Leao, attaccante rossonero, non sarà convocato per il match tra Atalanta e Milan, in programma domani alle ore 18:00

La giornata di oggi sarebbe stata decisiva per capire se Rafael Leao avrebbe potuto prendere parte alla trasferta di Bergamo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, il portoghese non verrà convocato dal tecnico Stefano Pioli per Atalanta-Milan. Possibile ritorni contro il Newcastle in Champions League.