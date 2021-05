Atalanta-Milan, Ibrahimovic mental coach: panchina per lo svedese?

Zlatan Ibrahimovic sarà vicino alla squadra in Atalanta-Milan, gara decisiva per la Champions. Lo svedese è fondamentale anche fuori campo

Zlatan Ibrahimovic sempre presente. Lo svedese non sarà a disposizione di Stefano Pioli per Atalanta-Milan, ma comunque avrà domani sera la sua funzione da motivatore. Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, infatti, Ibrahimovic potrebbe anche andare in panchina domani contro i nerazzurri. La mossa sarebbe studiata ad hoc per permettere a Ibra di stare più vicino ai suoi compagni di squadra. In ogni caso, anche dalla tribuna, il centravanti proverà a spronare tutti i ragazzi per raggiungere l'obiettivo Champions League. Insomma Pioli può contare sul totem Zlatan anche fuori dal campo. Intanto il Milan pensa al rinnovo di Donnarumma: spunta una maxi commissione per Raiola.