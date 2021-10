Atalanta-Milan, Gosens starà fuori per almeno due mesi

Robin Gosens non ci sarà in Atalanta-Milan di domenica prossima: il tedesco starà fuori per almeno due mesi

Salvatore Cantone

Robin Gosens salta Atalanta-Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tedesco ha riportato durante il match contro lo Young Boys una lesione di 3° grado al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio serio che costringerà il giocatore a stare fuori almeno due mesi. Ovviamente dunque Gosens non sarà a disposizione per la partita contro il Milan, in programma domenica a Bergamo. Intanto il Milan pensa al nuovo attaccante: due bomber nel mirino.