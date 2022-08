Atalanta-Milan, Bennacer nella squadra WhoScored della settimana

Una prova maiuscola per Ismael Bennacer, algerino classe 1997, in Atalanta-Milan, condita anche da un gol capolavoro. Il centrocampista rossonero è certamente uno dei giocatori che meglio sta facendo in questo avvio di stagione. Ne aveva parlato anche Stefano Pioli, sottolineando che Bennacer potrebbe diventare un campione nel corso di questa annata. L'ultima prestazione è stata davvero spaziale e gli è valso un posto nella formazione migliore della giornata di campionato. Bennacer è l'unico giocatore del Milan a essere inserito in questo undici, con una valutazione di 8,6. Un'ulteriore soddisfazione per Bennacer, che è in continua crescita. Vedremo dove arriverà alla fine di quest'anno. Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>