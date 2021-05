Atalanta-Milan, anche oggi la dirigenza al gran completo | News

Maldini, Massara e Gazidis presenti a Milanello alla vigilia di Atalanta-Milan, gara valevole per l'ultima giornata di Serie A

Manca sempre meno a Atalanta-Milan, gara decisiva per la stagione dei rossoneri. Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti da Milanello sulla squadra di Pioli. Questa mattina, dopo un lavoro in sala video, i rossoneri hanno iniziato l'allenamento odierno: la squadra pranzerà insieme e poi ognuno a casa propria per poi ritrovarsi domani mattina per partire alla volta di Bergamo. Presenti nel centro sportivo la dirigenza al gran completo composta da Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara. Intanto il Milan pensa al rinnovo di Donnarumma: spunta una maxi commissione per Raiola.