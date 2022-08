Atalanta-Milan 1-1: il commento dal sito rossonero

Partita generosa dei rossoneri in Atalanta-Milan, che rimontano il vantaggio orobico con uno splendido gol dell'algerino.

Stefano Bressi

Primo pareggio stagionale per il Milan di Stefano Pioli, che al Gewiss Stadium viene fermato dall'Atalanta per 1-1: al gol nel primo tempo di Malinovskyi ha risposto, nella ripresa, uno splendido sinistro a giro di Ismaël Bennacer. Il pareggio sta un po' stretto ai rossoneri, che avrebbero meritato di più soprattutto in un primo tempo ricco di occasioni da gol. Importante, comunque, avere riacciuffato una partita che si era complicata dopo il vantaggio orobico.

Il Milan visto stasera, infatti, restituisce impressioni senza dubbio positive per atteggiamento e personalità messa in campo, con la volontà costante di imporre il proprio gioco. Tante le occasioni da gol create nel primo big match della stagione, e anche dal punto di vista difensivo si registrano dei miglioramenti rispetto alla partita dello scorso weekend contro l'Udinese. Un buon punto conquistato in un avvio di stagione che prosegue senza sosta: prossimo impegno la sfida di San Siro contro il Bologna, in programma sabato alle 20.45.

LA CRONACA

Ritmi alti in avvio: servono soltanto 18 secondi per il primo tentativo di Leão, pericoloso due volte nei primi 2'. I padroni di casa rispondono con Malinovskyi, ma è il Milan a fare la partita con tanto possesso nella trequarti offensiva. Al 23' grande chance per Messias, sinistro al volo da ottima posizione che si spegne sul fondo. A passare in vantaggio è però l'Atalanta: 29', Mæhle dalla sinistra pesca Malinovskyi, conclusione centrale resa imparabile da una deviazione di Kalulu. I rossoneri provano a reagire, già dal 32' con un colpo di testa dello stesso Kalulu, sugli sviluppi di un corner, che si spegne sul fondo. 44', sempre da calcio d'angolo, palla sui piedi di Calabria il cui tiro al volo finisce fuori di poco.

Rossoneri generosi e propositivi in avvio di ripresa: colpo di testa di Kalulu al 50' di poco alto, mentre al 53' Leão sfiora la porta al termine di una bella azione personale. Ancora Milan al 60', con Musso che ipnotizza Tonali - ben servito dal neo entrato De Ketelaere - in uno contro uno. Mister Pioli mescola le carte, cambiando tra il 58' e il 66' i quattro giocatori offensivi, ma è un centrocampista a firmare il gol dell'1-1. 68', Saelemaekers serve Bennacer che, dopo aver impegnato Musso un minuto prima, salta nello stretto Mæhle e va a segno con uno splendido sinistro a giro. Nel finale le due squadre si allungano ma le occasioni latitano: la chance migliore è di Hernández all'85' con una conclusione dal limite bloccata da Musso. Finisce 1-1.

IL TABELLINO

ATALANTA-MILAN 1-1

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti (37'st Okoli); Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Mæhle (44'st Zortea); Malinovskyi (28'st Lookman), Pašalić (28'st Scalvini); Zapata (28'st Muriel). A disp.: Rossi, Sportiello; Ruggeri, Soppy; Boga. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (39'st Florenzi), Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias (21'st Saelemaekers), Díaz (13'st De Ketelaere), Leão (21'st Origi); Rebić (13'st Giroud). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Gol: 29' Malinovskyi (A), 23'st Bennacer (M).

Ammoniti: 16' Tolói (A), 23' Pioli (M), 46' Rebić (M), 3'st Hateboer (A), 30'st Tonali (M), 33'st Djimsiti (A), 33'st Hernández (M), 51'st de Roon (A).

Fonte: acmilan.com