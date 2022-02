Atalanta, cessione vicina: 85% del club al fondo americano KKR / News

Novità importanti in vista in casa Atalanta: il club bergamasco a un passo dalla cessione al fondo americano KKR. Le ultime news

Sta per ampliarsi la rosa dei club con proprietà straniere, nella fattispecie provenienti dagli Stati Uniti. Dopo Milan, Genoa, Roma, Fiorentina, Spezia e Venezia, anche l'Atalanta sta per diventare a stelle e strisce. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' la famiglia Percassi è ad un passo dal trovare l'accordo con il fondo KKR per la cessione del 85% della Dea. Una quota di minoranza che permetterà a Luca Percassi di rimanere all'interno di una società che continuerà a vederlo come amministratore delegato. Svolta storica vicinissima dunque; l'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 350 milioni di euro. Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.