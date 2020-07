Atalanta-Bologna: Gasperini espulso (salta il Milan) litiga con Mihajlovic

MILAN NEWS – Una partita sulla carta tranquilla, con le due squadre che hanno poco da chiedere, Atalanta-Bologna. I nerazzurri sono già qualificati in Champions League, mentre i rossoblù non lottano ormai più per alcun obiettivo, ma sono già salvi. Eppure, tutt’altro che tranquilli sono stati Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic, che hanno battibeccato a bordocampo in maniera decisamente accesa.

Il tecnico del Bologna se l’è presa con quello atalantino per aver detto qualcosa di troppo a qualche giocatore emiliano. Da lì, Gasperini ha risposto e sono saltati i nervi, con parole dure e termini piuttosto accesi. Alla fine cartellino giallo per entrambi, ma per l’orobico dopo pochi secondi si è trasformato in rosso. Forse qualche gesto o parola di troppo successivo. Fatto sta che Gasperini è stato costretto a lasciare il campo e salterà il prossimo turno, che sarà Milan-Atalanta. Mentre lasciava il campo, ha detto a Mihajlovic di fare sempre troppa caciara.