Astori, il ricordo del Milan: “Passati tre anni dal quel maledetto giorno”

Milan, il ricordo di Astori

Sono passati già tre anni esatti dalla morte di Davide Astori. Una scomparsa che ha lasciato il segno in tutto il mondo del calcio e non solo. Ieri, in tutti in campi di Serie A, c’è stato un ricordo sentito per il giocatore, che è morto nel sonno per colpa di una aritmia ventricolare. Il Milan, attraverso i propri account social, ha ricordato così Astori: “Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via”.

