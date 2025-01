L’Associazione Italiana Milan Club: striscioni al contrario contro il Cagliari

Tale nuova modalità di vendita, peraltro a stagione in corso, comporterà molteplici difficoltà ai Milan club nell’organizzazione delle trasferte allo stadio di San Siro, in quanto il venir meno dell’acquisto “collettivo” veicolato tramite l’AIMC, in ordine alla capienza dei mezzi collettivi di trasporto, mina alla radice la fattibilità della trasferta stessa. Ricordiamo che attraverso il mezzo di trasporto collettivo i Milan club danno la possibilità ai singoli, alle famiglie, ai bambini, ai giovani ed agli anziani, di poter assistere alle partite della propria squadra del cuore, ovvero a migliaia di persone che difficilmente si metterebbero in viaggio da sole per raggiungere lo stadio di San Siro, ove il mezzo di trasporto collettivo favorisce un ordinato e sicuro svolgimento della trasferta nel rispetto delle norme di ordine pubblico e per la sicurezza dei tifosi.

Sebbene ci siano molto chiari i motivi e le ragioni sottese a tale nuova modalità di vendita, sarebbe stato ragionevole e certamente più rispettoso dello storico ruolo della nostra Associazione oltre che dell’impegno di tutti i Milan Club che tale decisione e tale nuova modalità di vendita fosse stata programmata per tempo con AIMC così da essere introdotta a far data dalla prossima stagione sportiva, al fine di consentire ai Milan club, con il supporto dell’AIMC, di attivarsi ed organizzarsi per tempo.

Questa mattina, in una riunione urgente tra il Presidente dell’AIMC e l’Amministratore delegato del Milan – dott. Giorgio Furlani – , si è stabilito che le modalità dell’acquisto on-line dei biglietti da parte dei soci dei Milan club, nella fase a loro dedicata ed al medesimo prezzo di quello riservato agli abbonati, sarà riservata – inizialmente e solo per esigenze di adeguamento dei sistemi informatici – ai soli possessori di CRN iscritti ai Milan club, per poi – a regime – essere operativa solo con la tessera di iscrizione al Milan club rilasciata da AIMC, avendo riguardo che l’AC Milan metterà a disposizione, nella fase di acquisto riservata ai Milan club, un quantitativo di biglietti preordinato a soddisfare un numero elevatamente superiore rispetto a quello attualmente riservato all’AIMC per i propri Milan club.