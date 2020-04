Assemblea Serie A, trovato l’accordo con i club per taglio stipendi

ULTIME NEWS – Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della Lega Serie A, viene comunicata la decisione, molto discussa in questi giorni, sul taglio degli stipendi per calciatori, allenatori e tesserati federali dei club. La scelta è stata approvata all’unanimità ad eccezione della Juventus che aveva già provveduto a farlo in precedenza.

Inoltre viene comunicata l’intenzione di terminare la stagione attualmente in corso, ma solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo consentiranno. Anche i presidente della Uefa si allinea a questo tipo di decisione, LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>