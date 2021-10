Assemblea dei Soci Milan, Gordon Singer entra nel Cda / PM News

Durante l'assemblea dei Soci del Milan è stato ufficializzato l'ingresso ufficiale di Gordon Singer all'interno del Cda rossonero

Durante l'assemblea dei Soci del Milan, come appreso dalla nostra redazione, è stato ufficializzato l'ingresso ufficiale di Gordon Singer all'interno del Cda rossonero. Allo stesso tempo si segnala l'addio di Gianluca D'Avanzo. Una notizia importante non solo per il presente, ma anche per il futuro. Si è spesso affermato di un fondo Elliott come proprietà fortemente di passaggio nell'attesa di un nuovo compratore a cui affidare il club. Questa notizia fa capire, invece, che Elliott crede molto nel progetto rossonero.