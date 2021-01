Ass. Piccoli Azionisti: “Preoccupati da come gli arbitri trattano il Milan”

MILAN NEWS – Ammonizioni che fioccano; diffidati puntualmente puniti; rigori assegnati solo dopo richiamo al VAR e con mille perplessità anche davanti a evidenze; rigori contro inventati e solo al VAR a volte tolti; avversari spesso impuniti. Questi i motivi che hanno spinto l’associazione dei piccoli azionisti del Milan a lanciare tramite Twitter un messaggio in cui si dice preoccupata per il comportamento degli arbitri, invitando la società a farsi sentire: “L’Associazione Piccoli Azionisti – APA Milan osserva con preoccupazione il comportamento della classe arbitrale nei confronti del Milan, in un momento cruciale della stagione, e invita la società a farsi sentire nelle sedi opportune”.

BRAHIM IS ON FIRE, RESTA O VA A FINE ANNO? >>>