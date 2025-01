QUI ASCOLI

Tanto è cambiato nei marchigiani rispetto al precedente dello scorso settembre, a partire dal cambio di guida tecnica: al posto di Massimo Carrera è arrivato Domenico Di Carlo. La sconfitta dell'ultimo fine settimana contro la capolista Entella ha interrotto, per l'Ascoli, una striscia di 10 risultati utili consecutivi che aveva permesso ai bianconeri di lasciare la zona Playout ed entrare in quella Playoff. Le ultime ore hanno portato novità di mercato: la cessione di Quaranta alla Juve Stabia (in cambio del prestito di D'Amore) e l'addio, in prestito, dello sloveno Tavčar in direzione Clodiense. Per il resto, riflettori puntati sulle certezze del 4-2-3-1 marchigiano, a cominciare da Corazza, in gol all'andata e capocannoniere di squadra con 12 reti stagionali.