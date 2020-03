Arresto Ronaldinho, parla il suo avvocato: “E’ scioccato”

ULTIME NEWS – Brutta disavventura per Ronaldinho, arrestato nei giorni scorsi per possesso di documenti falsi. In sua difesa ha parlato l’avvocato Adolfo Marín ai microfoni di ‘ABC’. Ecco cosa ha detto: “È scioccato e ancora non sa quel che è successo. Potrebbe entrare senza problemi con passaporto e documento d’identità brasiliani. Non è un esperto di documenti. Avrà creduto che questi fossero documenti di cortesia che gli fossero stati dati in modo onorario”. Intanto ecco le parole di Simon Kjaer ai microfoni di Milan Tv, continua a leggere >>>

