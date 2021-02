Arnault, LVMH punta sull’Italia per l’alta orologeria: i tifosi del Milan sperano

Arnault, progetti in Italia: e il Milan?

Da mesi ormai stanno circolando diverse voci su un interesse di Bernard Arnault nell’acquisire il Milan. L’imprenditore francese, che guida la compagnia di lusso LVMH, ha sempre mostrato interesse per il mercato italiano e il club rossonero potrebbe cementare ancora di più i suoi affari nel Bel Paese. Nonostante una pandemia ancora in corso, l’alta orologeria ha fatto il punto per il 2021 nella ‘LVMH Week’. Ricardo Guadalupe, CEO del marchio Hublot ha così parlato: “Il mercato europeo è stato il più impattato dalla pandemia perché è sorretto prevalentemente dai turisti” riporta ‘Calcio e Finanza’.

“In paesi come la Svizzera valgono il 50-60% delle vendite, a Parigi e Londra siamo al 60-70%. In Italia, città come Roma e Milano hanno sofferto, mentre in provincia la clientela locale ha continuato a comprare, per cui le conseguenze sono state meno forti che in altri Paesi europei. Abbiamo imparato che la nostra strategia deve puntare sempre di più al mercato locale, valorizzando i partner nelle città più piccole e con potenziale. Anche con pochi turisti nel 2021 ci sarà un recupero, con l’Italia tra i mercati più importanti in Europa“.

E il Milan? Chissà che gli affari non possano avvicinare definitivamente Arnault al club rossonero. La certezza è che i tifosi del Milan incrociano le dita. Con un patron così si potrebbe nuovamente sognare non in grande, ma di più…

