Mercato svincolati, che nomi: ecco chi potrebbe interessare al Milan | News

Mercato svincolati: alcuni nomi potrebbero interessare al Milan

Il mercato invernale ha visto il Milan protagonista assoluto. I rossoneri hanno infatti portato a Milanello Tomori, Meite e Mandzukic, con il giovane Kerkez arrivato in extremis durante l’ultimo giorno di trattative. Da oggi, però, potrebbe iniziare un nuova sessione di trasferimenti, ovvero quella che riguarda gli svincolati. Tra i tanti calciatori che non sono riusciti a trovare una sistemazione in quest’ultima finestra invernale, ci sarebbero tanti calciatori che potrebbero far attirare l’attenzione della dirigenza rossonera.

Il primo della lunga lista è Diego Costa. L’attaccante spagnolo ha rescisso il contratto a gennaio con l’Atletico Madrid e il Milan, prima di acquistare Mandzukic, aveva anche fatto un sondaggio per l’ex giocatore del Chelsea. Potrebbe tornare di moda il suo nome qualora Ibrahimovic dovesse ricevere una lunga squalifica dovuta alla lite con Lukaku in Coppa Italia. Un altro giocatore che potrebbe stuzzicare parecchio Maldini è quello di Samir Nasri. Anche in questo caso i rossoneri avevano fatto un sondaggio per il francese, ma l’abbondanza di giocatori sulla trequarti del Milan hanno fatto si che la società abbandonasse questa pista.

Tra i tanti svincolati sono presenti molti ex milanisti. A partire da Pato (che si era anche offerto per un ritorno al Milan) arrivando a Bojan Krkic. Nel mezzo sono presenti anche giocatori che sono stati più o meno incisivi per i rossoneri, come Robinho, Strinic, Birsa e Honda. Mercato Milan, capolavoro di Maldini e Massara: ecco quanto accaduto a gennaio >>>